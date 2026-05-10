ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 1, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7.25%, 7.25% ಮತ್ತು 7.90% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 0.20% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ 8.10% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
FD Interest Rates: ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇ.8.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಯೂನಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 7.5% ರಿಂದ 8.10%ರವರೆಗೆ FD ಬಡ್ಡಿದರ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ FDಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ 0.50%ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 8%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ FD ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ, ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು RBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. DICGC ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿಗೆ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹಣ ವಿಭಜಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ RBI ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FD ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)