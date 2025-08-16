ITR ಫೈಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ITR ಫೈಲಿಂಗ್ನ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ:
- ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ:
ಎಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ITR ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಲದ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ:
ITR ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ITR ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಳೀಕರಣ:
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ, ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ITR ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ಲೈಮ್:
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ:
ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದರೆ, ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಲಾಭವು ಕೇವಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಿಜಂಪ್ಟಿವ್ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ:
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಿಜಂಪ್ಟಿವ್ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ದಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ:
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.