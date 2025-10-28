English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

8th pay commission update : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2.86 ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 19,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.. ಆದರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 28, 2025, 05:06 PM IST
    • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ
    • 2.86 ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 19,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
    • ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಬುಧವಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

8th Pay Commission salary hike : ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಬುಧವಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಈ ಆಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ 50 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ

ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದು "ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 2026 ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2.86 ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹19,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ , ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ : ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ : ಸಂಬಳವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1.16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
₹2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ : ಸಂಬಳವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1.18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಶೇ. 18 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರೊಳಗೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026 ಮತ್ತು 2027 ರ ನಡುವೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ: ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 157% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು  ₹7,000 ರಿಂದ ₹18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೂರಿಟಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್

ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹18,000 ರಿಂದ ₹46,260 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹ 9,000 ರಿಂದ ₹ 23,130 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ 92% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹34,560 ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

