/8th Pay commission News: ಆಯೋಗದ ಎದುರು 6 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅವು ಯಾವುವು?

8th Pay commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನೌಕರರ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
* 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಬೇಕು.
* ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು.
* ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು.
* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.
* MACP ಪಡೆದ ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪ್ರಯೋಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.
* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1961ರ ಮಾತೃತ್ವ ಭತ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ (NC-JCM) 49ನೇ ಸಭೆಯ ಹೊಸ ವಿವರಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೇ 11 ರಂದು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು, ವೇತನ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಭತ್ಯೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೇಲಿನ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿವೆ.
ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಮ್ಮತ ದೊರೆಯಬಹುದು.
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