8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವೇ!? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಶವೆಂದರೆ 'ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್'. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2.57 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ 3.833 ರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ರಿಂದ ₹69,000 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬಾಕಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೂ ಅಂದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುವುದೇ?
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2027 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ :
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಂತ 1 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹51,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 20 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹10.2 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ 2 ರ ನೌಕರರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹11.27 ಲಕ್ಷ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಂತ 3 ನೌಕರರು ಸುಮಾರು ₹12.29 ಲಕ್ಷ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಂತ 4 ರ ನೌಕರರು ಸುಮಾರು ₹14.44 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಂತ 5 ರ ನೌಕರರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹16.54 ಲಕ್ಷ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ?
ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೇ 2027 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಏನನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 3.833 ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕು! ಪ್ರತಿದಿನ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ನೀಡುವ 2 ಸೂಪರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು