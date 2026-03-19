8th Pay Commission: 30 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ!

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ (PSB) ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕಳವಳ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮಿತ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ?
ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 10% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 2012ರ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2017ರ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ 2023ರ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಪಿಂಚಣಿಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೀಡಲಾಗುವ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು?
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕೊಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
