8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

8th pay commission: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಟ್ಯವ್ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ 2025 ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಹಣದುಬ್ಬರ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ರಿಂದ ₹51,480 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು?
ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
-ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ).
- ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (ರಕ್ಷಣಾ ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ).
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯೋಗವು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವೇನು?
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ಈ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಜಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 7 ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಬಂದಿವೆ.
೧೯೪೬ ರಿಂದ ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ೭ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು (೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
