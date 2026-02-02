English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು (AICPI-IW) ತನ್ನ ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:36 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

    ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್
  • ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ?

Trending Photos

Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
health
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
camera icon8
Gold rate today
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
camera icon5
Silver Price Drop
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ!

8th Pay Commission Salary DA Hike News: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು 2025 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗಡುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವೂ ಸಹ  ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, AICPI-IW ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅದರ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 2028 ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ಬಾಕಿ ವೇತನ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಭಾಗವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಡಿಎ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 

ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.  7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2.86ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.86% ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ಯೂನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ವೇತನವು 25% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೂತ್ರ:
ಮೂಲ ವೇತನ x ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ = ಹೊಸ ಸಂಬಳ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಲವೇತನ 18,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ × 2.86 (ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ) = ₹51,480. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ HRA, TA ಮತ್ತು DA ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ₹51,480 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Budget 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಡಿಎ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಎ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸಿಪಿಐ (ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು:
ಕೇವಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಗರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ: X, Y ಮತ್ತು Z. ನೀವು X (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 27% HRA ಸಿಗುತ್ತದೆ. Y (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿರುವವರು 18% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ Z (ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿರುವವರು 9% HRA ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. X ನಗರಕ್ಕೆ 27% ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ HRA ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 27% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನ ₹51,480. ಈ ಮೊತ್ತದ 27% ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, HRA ₹13,899 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ? 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿಪಿಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ 58%ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 01, 2026ರಲ್ಲಿ 2% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 60%ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

8th Pay Commission8th CPCsalary hikeDADA hike

Trending News