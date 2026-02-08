8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಕೊನೆಗೂ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು!

ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು MyGov.in ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೌಕರರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯೋಗಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು, ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 8cpc.gov.in. ನೀವು ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು? ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು, ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು.