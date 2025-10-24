English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌ ಹೊರಬಿತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್!‌

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌ ಹೊರಬಿತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್!‌

8th pay commission double gift: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರಿಗಾಗಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 24, 2025, 11:34 AM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌ ಹೊರಬಿತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್!‌

8th pay commission: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. 

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರಂತೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.186 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 17 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬವು ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ?
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 18 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಇನ್ನೂ 3 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸುಮಾರು 17 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?
ಕೋಟಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ರಿಂದ 2.86 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.8 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 32,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ: 1.8
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: 13%
ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ: GDP ಯ 0.6–0.8%
ಅಂದಾಜು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 2.4–3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.186 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಂದಾಜುಗಳು
1.80 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.32,000,
1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.34,560 
, 2.08 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.37,440, 
2.28 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.41,040, 
2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.46,260, 
2.86 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.51,480

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು ವೇತನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಾದ್ಯಂತ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 17 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

