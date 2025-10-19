8th Pay Commission: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದು ಸಹಜ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ರಿಂದ ₹30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು?
🚨 Central government employees should wait little longer for a decent salary rise. pic.twitter.com/pFqwtDowvS
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 26, 2025
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 6.5-6.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಏಕೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ToR ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಹ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.