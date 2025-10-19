English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:33 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ರಿಂದ ₹30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು

Trending Photos

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
camera icon6
RCB sale
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಘಟಸರ್ಪಗಳೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ
camera icon6
Snakes
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಘಟಸರ್ಪಗಳೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
camera icon7
Jabardasth
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8th Pay Commission: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದು ಸಹಜ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ರಿಂದ ₹30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು?

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 6.5-6.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕ.. 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್‌!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಏಕೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ToR ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಹ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Calculation8th pay commission date8th pay commission government employees8th Pay Commission India

Trending News