  • ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ... ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ... ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

8th Pay Commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000ದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 13, 2025, 05:28 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಏರಿಕೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು 20% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. 

ಆದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.86, 2.28 ಮತ್ತು 1.90 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.90 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 14.27 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ (DA) ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 62 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಶೇ. 55% ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 15 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Weekly Current Affairs 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ..!

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Update8th pay commission salary hike

