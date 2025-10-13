ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ... ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು 20% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.86, 2.28 ಮತ್ತು 1.90 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.90 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 14.27 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ (DA) ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 62 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಶೇ. 55% ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 15 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
