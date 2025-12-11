English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!

8th Pay Commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000ದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:17 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!

8th Pay Commission : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 51,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ 18,000 ರಿಂದ ರೂ 51,480 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಈ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

1946 ರಿಂದ 7 ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

