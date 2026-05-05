Minimum Basic Salary: 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತಂಡವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ.
8th Pay Commission : 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತಂಡವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ:
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA) ರೈಲ್ವೆಯೊಳಗಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಂಘಟನೆಯು ವೇತನ ರಚನೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹52,600 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವಿಧದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು
ಐದು ವಿಧದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು: ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕರೂಪದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಹಂತ 1–5 ಕ್ಕೆ 2.92; ಹಂತ 9–12 ಕ್ಕೆ 3.80; ಹಂತ 13–16 ಕ್ಕೆ 4.09; ಮತ್ತು ಹಂತ 17–18 ಕ್ಕೆ 4.38.
ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಡ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) ರಚಿಸುವಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ, ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ DA ಯನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು DA ಯ 50% ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ:
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಂಚಿತ ರಜೆಯ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.