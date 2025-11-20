8th Pay Commission News: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್ಗಳು, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳು ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು 2027ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಡವಾದರೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದಲೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವೇತನ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಲಿದ್ದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.58 ರಿಂದ 1.78ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹18,000ರಿಂದ ₹51,480ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ 157% ಏರಿಕೆ!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದ ಡಿಎ, ಎಚ್ಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಟಿಎ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಚ್ಆರ್ಎ, ಟಿಎ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ 65ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.