  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..‌ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..‌ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:44 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 2% ಏರಿಕೆ
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..‌ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ!

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2% ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AICPI-IWನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹20,000 ದಿಂದ ₹1,00,000ದವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. 

AICPI-IW ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ AICPI-IW (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಾರರು) ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ʼಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ʼ.. 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (ಡಿಆರ್) ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 49.2 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು 68.7 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?
ಜನವರಿ 2026ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 2% ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 20,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೂಲ ವೇತನ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ 58% DA ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ 60% DA ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ
20,000 31,600 32,000 400
30,000 47,400 48,000 600
40,000 63,200 64,000 800
50,000 79,000 80,000 1,000
60,000 94,800 96,000 1,200
70,000 1,10,600 1,12,000 1,400
80,000 1,26,400 1,28,000 1,600
90,000 1,42,200 1,44,000 1,800
1,00,000 1,58,000 1,60,000 2,000

ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ:
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. HRA ಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನಗರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ: X, Y ಮತ್ತು Z. 
X (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ 27% HRA ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
Y (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು) ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 18% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ Z (ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು 9% HRA ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? HR ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ:
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ, ಡಿಆರ್‌ ಎಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ, ಡಿಆರ್‌ ಕೂಡ 2% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.  

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

