8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹54 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:55 PM IST
  • ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ₹54,000ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
  • ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ
  • ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission News: ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 54,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ(ಫೆ. 25)ಯಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಜೆಸಿಎಂ) ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜೆಸಿಎಂನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ಹಳೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ.. EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು:
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 54,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯ ಎಂದವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ: 
ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರು 3.25 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಮೂರು ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇದನ್ನು 7% ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 3.25 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌, 7% ಡಿಎ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಟ್ಟು!

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ: 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ₹20,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಜೆಯ ನಗದೀಕರಣದ ಮಿತಿಯನ್ನು 300 ದಿನಗಳಿಂದ 400 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. 

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: 
ಜೆಸಿಎಂನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Update8th Pay Commission Latest NewsOPSMinimum Wage

