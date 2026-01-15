8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗುವುದೇ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗಿನ ಚರ್ಚೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಹಾಗು ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA)ಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು 18 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದೆ.
ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA)ಯನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) 0.5 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 148.2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಈಗ ಶೇಕಡಾ 59.93ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ ಕೊನೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೌಕರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜುಲೈನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನವೀಕರಣಗಳು
2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುವುದು ತಡವಾಗಲಿದೆ.