8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಪುನರ್ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಡಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 60% ಡಿಎ ಮತ್ತು 1.92% ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಆಧರಿಸಿ, 20% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ₹18,000ರಿಂದ ₹34,560ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ₹18,000+ 60% ಡಿಎ (₹10,800) × 1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ = ₹34,560 (ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ). 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳವನ್ನ ಈಗ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾದರೂ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳವನ್ನ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ 'ಅರಿಅರ್ಸ್' (Arrears) ಅಂದರೆ 'ಬಾಕಿ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಇಪಿಎಸ್-95 ₹9000 ಪಿಂಚಣಿ... ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)