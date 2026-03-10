English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು ಇದು ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ.66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:15 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ!
  • ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 66% ಏರಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ನಿಯಮ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರವು ಆಧುನಿಕ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಸುಮಾರು 66% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸೂತ್ರ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಲು 1956 ರ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 15 ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು "ಮೂರು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಬಹು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವನ್ನು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ 5 ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನೌಕರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: HBAಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. 5%ಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮುಂಗಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವನ್ನು 3 ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 33.33 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗದೆ. ಮೂರು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಐದು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66.66% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 78,800 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1.76 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ವೇತನವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವನ್ನು ಐದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 2.42 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ಸುಮಾರು 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ರಚನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

