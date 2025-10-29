English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 29, 2025, 10:36 AM IST
  • ಆಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ
  • ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ — ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ — ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳವು ಶೇಕಡಾ 2.47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರನ ಸಂಬಳ ರೂ. 44,460 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹37,798 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೂರಿಟಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್

ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯೋಗವು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
 

8th Pay CommissionCentral government employeessalary hike 2026Government Employees ArrearsPensioners Pay Increase

Trending News