8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ — ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.
ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ — ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳವು ಶೇಕಡಾ 2.47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರನ ಸಂಬಳ ರೂ. 44,460 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹37,798 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯೋಗವು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.