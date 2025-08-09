8th Pay Commission: 7th level pay scale ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ವೇತನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಕ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು 2.57 ಆಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 1.92 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Aug 9, 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್-7 (ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ 4600) ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಾದ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ (ಗೃಹ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ) ಹಾಗೂ ಟಿಎ (ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್-7 ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕೋಣ.

ಪೇ ಲೆವೆಲ್-7ರ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ (7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ): ₹44,900

ಅಂದಾಜು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 1.92

ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹44,900 × 1.92 = ₹86,208

ಅಂದರೆ, ಪೇ ಲೆವೆಲ್-7 ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹44,900 ರಿಂದ ₹86,208ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ

ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ.ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ (DA): 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ DA ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ₹0.

ಗೃಹ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA): ಎಕ್ಸ್-ಕೆಟಗರಿ ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ HRA ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದ 30% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

HRA = ₹86,208 × 30% = ₹25,862

ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA): ಉನ್ನತ TPTA ನಗರಗಳಿಗೆ ₹3,600.

ಒಟ್ಟು ವೇತನ (ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹86,208

ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ (DA): ₹0

ಗೃಹ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA): ₹25,862

ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA): ₹3,600

ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ವೇತನ: ₹86,208 + ₹25,862 + ₹3,600 = ₹1,15,670

ಇದು ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಡಿತಗೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು.ಕಡಿತಗೊಂಡ ನಂತರದ ನಿವ್ವಳ ವೇತನ (ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ)NPS ಕಡಿತ: ಮೂಲ ವೇತನ + DA ದ 10%. ಅಂದರೆ, ₹86,208 × 10% = ₹8,621 (ಸರಿಸುಮಾರು).

CGHS ಕಡಿತ: ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ₹650.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಅಂದಾಜು): ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಡಿ ಸುಮಾರು ₹6,670.

ಒಟ್ಟು ಕಡಿತ: ₹8,621 + ₹650 + ₹6,670 = ₹15,941ನಿವ್ವಳ ವೇತನ (ಹ್ಯಾಂಡ್-ಇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ):

₹1,15,670 − ₹15,941 = ₹99,729 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್-7 ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ₹44,900 ರಿಂದ ₹86,208ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಟಿಎ ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ₹1,15,670 ಆಗಿದ್ದು, ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹99,729 ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

