8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ (Central Govt Employees) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನವೀಕರಣ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಹೊಸ ವೇತನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ (Big Relief For Central Govt Employees) ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗೆ (Dearness Allowance) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (New Pay Commission) ಸದಸ್ಯರು ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಎ 3% ಏರಿಕೆ!
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 149.1 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 149.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 60% ಇರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಳ (Dearness Allowance 3% Hike) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎ ಅನ್ನು 63% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ!
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು (Fitment Factor) 2.15 ರಿಂದ 3.83ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (7th Pay Commission) ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.83 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿರುವ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (8th Pay Commission) ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೆಂದರೆ:-
* ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
* ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಏರಿಕೆ
* ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸೂತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ
* ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಒಪಿಎಸ್ (ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
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