  • ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..

8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 12:28 PM IST
  • ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಎಐಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 148.2 ಆಗಿದೆ. 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಡಿಎ 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO: ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದೇ.. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಜುಲೈನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಹೋಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಬಂದರೂ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. 

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

