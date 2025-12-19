central government employees: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಹೊಸ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ನೌಕರರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (HRA) ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ನೌಕರರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಶಿಫಾರಸು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬ ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ HRA ಬಾಕಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ NPS ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ET ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!