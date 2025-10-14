8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ.. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ToR ನೀಡದೆ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಂಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರೊಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು 2026 ರ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2027 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ವವು 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
