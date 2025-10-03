8th Pay Commission: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು 2025ರ ಜನವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ? ಯಾವಾಗ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
2025ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ 9ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈವರೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು (ToR) ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲು 2028ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೇ 2027ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 2028ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:
6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2006ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು 2008ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 22ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:
ಇನ್ನು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2014ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. 2014ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ToR ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 2015ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ 2016ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿ ಆ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು 33 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಯಿತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:
ಇದೀಗ 2025ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ToR ಅಥವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಆಯೋಗದ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ 2028ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಪಾರಸುಗಳಿಗೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೂ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12 ದಶಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- DA Hike: 58% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: UPI, ATM ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾ?