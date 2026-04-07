English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
8th Pay Commission: NC-JCM ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ.. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು 3.25 ರಷ್ಟು ಇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎನ್‌ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:23 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ?
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು?
  • ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

Trending Photos

35 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್‌.. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಏನಾಯ್ತು?
camera icon8
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಪ್ರತಿರೂಪ.. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಟಿ!
camera icon6
madhuri dixit look a like
EPFO: ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ
camera icon9
April rashiphal predictions
8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು), NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರ್ಚ್‌ 12, 2026ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎನ್‌ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಪಿ ಚೌಬೆ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (AIRF ಕಚೇರಿ ಆವರಣ), 4, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎನ್‌ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏ. 13ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಬಳಿಕ  NC JCM ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ,  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 3.15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 2.50 ದಾಟಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅರಿಯರ್ಸ್:‌ 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಕಿ ವೇತನವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 01, 2026ರಿಂದಲೇ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೈಸಾಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್‌, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 100% ದಂಡ!

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಾಕಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆಗ ನೌಕರರಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆಗಲೂ ಸಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2006 ರಿಂದಲೇ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

8th Pay Commission8th Pay Commission News8th CPCsalary hike8th CPC Fitment Factor

Trending News