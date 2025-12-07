8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಮಿನಿಮಮ್‌ 34 ಶೇ.ದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು?
ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವೇತನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ಮತ್ತು 2.46 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿಗಳು ಇದು 1.8 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು 32,400 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸುಮಾರು 80% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಎ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಡಿಎ ಭತ್ಯೆ 58% ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ವೇತನ ಸುಮಾರು 29,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
1.82 ರ ಮೂಲ-ಕೇಸ್ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 2.15 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸಂಬಳವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.46 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಿತಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
– 1.82 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ.. ರೂ. 18,000 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 32,760 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
– 2.15 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ರೂ. 18,000 ರ ವೇತನವು ರೂ. 38,700 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
. – ಶೇಕಡಾ 2.46 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ರೂ. 18,000 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 44,280 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA) ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.