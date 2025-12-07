English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಮಿನಿಮಮ್‌ 34 ಶೇ.ದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗ

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಮಿನಿಮಮ್‌ 34 ಶೇ.ದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:12 AM IST
    • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ
    • ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

Trending Photos

ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..
camera icon11
surya uranus neptune 2025 effects
ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
camera icon6
Jadeja
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌
camera icon7
Sara Tendulkar in Red suit
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಮಿನಿಮಮ್‌ 34 ಶೇ.ದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು? 
ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವೇತನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? 
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ಮತ್ತು 2.46 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿಗಳು ಇದು 1.8 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯೂನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು 32,400 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸುಮಾರು 80% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಎ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಡಿಎ ಭತ್ಯೆ 58% ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ವೇತನ ಸುಮಾರು 29,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

1.82 ರ ಮೂಲ-ಕೇಸ್ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 2.15 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸಂಬಳವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.46 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಿತಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
 – 1.82 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ.. ರೂ. 18,000 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 32,760 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 
– 2.15 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ರೂ. 18,000 ರ ವೇತನವು ರೂ. 38,700 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
. – ಶೇಕಡಾ 2.46 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ರೂ. 18,000 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 44,280 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA) ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

8th Pay CommissionFitmentPay Commission

Trending News