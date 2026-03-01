English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ! ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 50% ಡಿಎ ವಿಲೀನ ಆದೇಶ

ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 50% ಡಿಎಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು FNPO, CPCಯ ಎದುರು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:36 PM IST
  • ನೌಕರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ.
  • ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ವಿಲೀನ.
  • ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇತನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ! ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 50% ಡಿಎ ವಿಲೀನ ಆದೇಶ

ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೌಕರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FNPO) 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (CPC) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಡಿಎ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಕಡಿದಾದ ಏರಿಕೆಯು ನೈಜ ವೇತನದ ನಿರಂತರ ಸವೆತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌

50% DA ಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ FNPO ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ:

• ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

• ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಡಿಎ 50% ದಾಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇತನದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡಿಎಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ವಿಲೀನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಡಿಎ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ 50% ಡಿಎ ವಿಲೀನ:

• ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇತನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

• ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

• ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gas Cylinder Prices: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್.. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ!

8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಗಣನೀಯ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 50% ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಇದು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. "ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ." ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ FNPO 8ನೇ CPC ಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. 8ನೇ CPC ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ವಿಲೀನವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು FNPO ಕೋರಿಯನ್ನಿಟಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಪ್ರಭಾವ! 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

8th Pay Commission interim relief8th Pay Commission interim relief news8th Pay Commission interim relief demand

