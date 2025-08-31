English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ವೇತನ! ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 31, 2025, 06:04 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ
  • ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಇದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ವೇತನ! ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?

Salary Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇನ್ನೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ಕಾರಣ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ರಚನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಯೋಗವನ್ನು ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (1997) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 7 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ರೂ. 2,550 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (2008), ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 8-10 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ರೂ. 7,000 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (2016), ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 5-6 ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಸುಮಾರು ರೂ. 11,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (2026) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 6-7 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 34 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

8th Pay CommissionEstimated salary hikeinflationgood news for central government employeesCentral government employees

