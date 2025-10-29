English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 37,440 ರೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 37,440 ರೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th pay commission latest update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 29, 2025, 11:42 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಎಂಟನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
  • ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 37,440 ರೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th pay commission latest update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಎಂಟನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಲವಾರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫುಲೋಕ್ ಘೋಷ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್, ಐಎಎಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಬೇಡಿ! UIDAI ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಕ್ಷಣಾ, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 34,560 (ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.92) ಮತ್ತು ರೂ. 37,440 (ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.08) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 17,280 ಮತ್ತು ರೂ. 18,720 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

8th Pay Commission Latest UpdateCentral government employees Salary Hike8th cpc fitment factor detailsnew pay commission implementation dateಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Trending News