8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 37,440 ರೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th pay commission latest update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಎಂಟನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಹಲವಾರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫುಲೋಕ್ ಘೋಷ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್, ಐಎಎಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಕ್ಷಣಾ, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 34,560 (ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.92) ಮತ್ತು ರೂ. 37,440 (ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.08) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 17,280 ಮತ್ತು ರೂ. 18,720 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
