8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಪಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57ರಷ್ಟಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿದರೂ ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುಣಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2.57ರ ಏಕರೂಪದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 7000 ರೂ.ಗಳಿಂದ (6ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) 18000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ಗುಣಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.