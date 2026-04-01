  8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ?

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ?

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ  ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 1, 2026, 02:18 PM IST
  • 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ.
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಈ ಸಲವೂ ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದಷ್ಟೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತದಾ?

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ..
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ..
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ?

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಪಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನವುದರ ಬಗ್ಗೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57ರಷ್ಟಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿದರೂ ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026ರ  ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ  ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ  ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. 

ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುಣಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2.57ರ ಏಕರೂಪದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 7000 ರೂ.ಗಳಿಂದ (6ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) 18000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ಗುಣಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission NewsFITMENT FACTORCentral Govt EmployeesGOVERNMENT EMPLOYEES

