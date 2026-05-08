8th Pay Commission: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏನೀ 'ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ' ಸೂತ್ರ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
8th Pay Commission News: ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಅಥವಾ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹಿಂದೆ "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ವಿಷಯವು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ"ವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹಳೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಾಡಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.
"ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ' ಸೂತ್ರ?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ನಂತರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಮನೆಯನ್ನು "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸೂತ್ರವು ಉದ್ಯೋಗಿ, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಯ್ಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ:
ಸೆಬಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತರಾದ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರವು ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಊಹಿತ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯು ವೇತನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಆಹಾರ, ಬಾಡಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಂದಾಜು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವು ಗುಣಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದರೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವು ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಬಾಡಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಚೌಕಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಗೃಹ ವೆಚ್ಚದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಮಾದರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ" ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ʼಕುಟುಂಬ ಘಟಕʼ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದ ಊಹೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ʼಕುಟುಂಬ ಘಟಕʼ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. "ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.