English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

8th Pay Commission: ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:23 AM IST
  • ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೇರ ಲಾಭ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಸುಮಾರು 1.96ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ವೇತನ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
camera icon5
Baba Vanga 2088 prediction
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆಯೋಗವನ್ನೇ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 8ನೇ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಎರಡೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗು ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.96ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ವೇತನ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು 2027ರವರೆಗೆ ತಡವಾದರೂ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು?
ನೌಕರರ ಹಿಂದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಕವನ್ನು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದ ನೌಕರನಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2.57ರಷ್ಟು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.96ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇಳೆ 1.96ರಷ್ಟು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಜಾರಿಯಾದರೆ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 35,280ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಂತ-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ). ಇದರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಇರಲೇಬೇಕು ಈ 8 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹50,000: ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

8th Pay CommissionNew Commission8th CPCCentral govtCentral Govt employees salary hike

Trending News