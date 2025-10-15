8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆಯೋಗವನ್ನೇ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 8ನೇ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಎರಡೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗು ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.96ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ವೇತನ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು 2027ರವರೆಗೆ ತಡವಾದರೂ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು?
ನೌಕರರ ಹಿಂದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಕವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದ ನೌಕರನಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2.57ರಷ್ಟು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.96ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇಳೆ 1.96ರಷ್ಟು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಜಾರಿಯಾದರೆ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 35,280ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಂತ-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ). ಇದರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
