8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

8th Pay Commission News: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಮಾತನಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರೀಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಆಗುವುದು ಎಂದರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.
7ನೇ ವೇತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಿರುವುದು ನಿಯಮ. ಈಗ ಇರುವುದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಇದರ ಅವಧಿ ಇದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಆರಂಭ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 35ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು.
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು 2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ (ಅರಿಯರ್ಸ್) ಬಾಕಿ ಹಣ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.