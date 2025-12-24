English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಮಾತನಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರೀಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 24, 2025, 10:51 AM IST
  • ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಿರುವುದು ನಿಯಮ.
  • 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
  • ಬೆಲೆಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
camera icon5
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ʼಮೊಟ್ಟೆʼ ತಿಂದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ
camera icon10
Eggs Health Benefits
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ʼಮೊಟ್ಟೆʼ ತಿಂದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!
camera icon6
Acter amrutha ramamurth
ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

8th Pay Commission News: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಮಾತನಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರೀಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಆಗುವುದು ಎಂದರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

7ನೇ ವೇತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಿರುವುದು ನಿಯಮ. ಈಗ ಇರುವುದು  7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಇದರ ಅವಧಿ ಇದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಆರಂಭ ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 35ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!

ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ  2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು 2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ  2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ (ಅರಿಯರ್ಸ್) ಬಾಕಿ ಹಣ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ 
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission News8th pay commission salary hike8th CPCsalary hike

Trending News