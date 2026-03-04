English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 4, 2026, 12:21 PM IST
8th Pay Commission: ಈ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ!

ನವದೆಹಲಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಥಿರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿವೆ.ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ, ಸದ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭತ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರ ವಾದವಾಗಿದೆ.ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಜಂಟಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್; ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ Toxic ಚಿತ್ರ..!

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ,ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇನು? 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ.ಆದರೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೌಕರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ₹20,000 ಮಾಸಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆಯಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

