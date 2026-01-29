English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:23 AM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ
  • ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ
  • ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?

Trending Photos

BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
camera icon5
Rakshitha shetty
BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon5
Lovers Day
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
camera icon6
EPFO pension
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
camera icon5
valentine's day 2026
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

8th Pay Commission Salary Hike: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬೂಸ್ಟ್‌ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂತ್ರ:
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಗುಂಪು ರಚನೆಯಾದಾಗ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 6ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 7,440 ರೂ.ನಷ್ಟಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕವೇ ನೇರ ಕಾರಣ? ಬಂಗಾರ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಬಹುದು?
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.15, 2.57 ಅಥವಾ 2.86 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.83 ರಿಂದ 2.86 ರವರೆಗೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.57 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 'ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 10, ಲೆವೆಲ್ 18' ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.15 ಆದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಎಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನವು 38,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು 20,700 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ  (Group D) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದರ್ಜೆಯಾಗಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 10  (Group A)ರ ಮೂಲ ವೇತನವು 56,100 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 1,20,615 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು 64,515 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆವೆಲ್‌ 18 (Group A Senior-Most Level) ರವರಿಗೆ, 2,50,000 ರೂ.ಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು 5,37,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು 2,87,500 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
* ಲೆವೆಲ್ 1 (Group D) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು ರೂ 18,000 ರಿಂದ ರೂ 46,260 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ರೂ 28,260 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 
* ಲೆವೆಲ್ 10 ( Group A) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನವು ರೂ 56,100 ರಿಂದ ರೂ 1,44,177 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೂ 88,077 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 
* ಲೆವೆಲ್ 18 (Group A Senior-Most Level) ರ ವೇತನವು ರೂ 2,50,000 ರಿಂದ ರೂ 6,42,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ರೂ 3,92,500 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 2.86 ನಿಗದಿಯಾದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವು 2.86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 
* ಲೆವೆಲ್ 1 (Group D) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 51,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು 33,480 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ಲೆವೆಲ್ 10 ( Group A) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು ರೂ.ಗಳಿಗೆ 56,100 ರಿಂದ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 1,60,446 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ರೂ.ಗಳಿಗೆ 1,04,346 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
* ಲೆವೆಲ್ 18 (Group A Senior-Most Level) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ.ಗಳಿಗೆ 2,50,000 ರಿಂದ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ರೂ.ಗಳಿಗೆ 7,15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ರೂ.ಗಳಿಗೆ 4,65,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

8th Pay CommissionCentral Govt Employeessalary hikeFITMENT FACTOR8th pay commission salary hike

Trending News