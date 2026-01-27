8th Pay Commission: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ: '2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?' ' ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ?' ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು 2028 ರವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು 18,000 ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಇವು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು?
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FNPO) 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, A, B, C ಮತ್ತು D ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3 ಮತ್ತು 3.5 ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 2.57 ಮತ್ತು 2.86 ರ ನಡುವೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.86 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ಯೂನ್ಗಳಿಂದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ 25 ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 1, 2026. ಇದರರ್ಥ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ EPF ಅಲ್ಲ VPF.. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಜನೆ!
2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಮೂಲ ವೇತನ x ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ = ಹೊಸ ವೇತನ. ಇಲ್ಲಿ, 18,000 (ಮೂಲ ವೇತನ) × 2.86 (ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ) = ₹51,480. HRA, TA, ಮತ್ತು DA ಅನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹51,480 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
HRA (ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ) ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
HRA ಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನಗರಗಳನ್ನು 3 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ - X, Y ಮತ್ತು Z. ನೀವು X (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು) ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 27% HRA ಸಿಗುತ್ತದೆ. Y (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳು) 18% ಮತ್ತು Z (ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು) ವರ್ಗದ ನಗರ ನೌಕರರು 9% HRA ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. X ನಗರಕ್ಕೆ 27% ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ HRA ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 27% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ 51,480. ಇದರಲ್ಲಿ 27% ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ರೂ 13,899 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ.. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!