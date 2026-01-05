English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ!

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8th Pay Commission) ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ (Salary) ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ (Pension) ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:08 AM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಿ ತಡವಾಗಬಹುದು.
  • ತಡವಾದರೂ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8th Pay Commission) ಜಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂದಿನಿಂದ ವೇತನ (Salary) ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿಗಳ (Pension) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದ ಗೊಂದಲ! 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (7th Pay Commission) ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Revision of salaries and pensions) ಆಗುವುದರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Gratuity ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸೇವಾವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲವೇಕೆ? 
ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವುದು, ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಈವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿದ್ದ ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೂಡ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರರಬಹುದು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳ ನಿಜವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 2027ರವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವೇ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA)ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಬಾಕಿ ಹಣ (Arrears) ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡೂ ಸಿಗಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆ 2027ರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಆದರೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ (Arrears) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ!
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರವೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.

