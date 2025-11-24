English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ.  ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:19 AM IST
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್
  • ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ

8th Pay Commission: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನವರಿ 01, 2026ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಟಿಒಆರ್ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ 30-34%ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 1.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸುಮಾರು 44 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ, ಏನದು?

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಟಿಎ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮೂಲ ವೇತನ: 
ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 'ಮೂಲ ವೇತನ' ಎಂದರೆ ಸಂಬಳದ ಸ್ಥಿರ ಮೂಲ ಅಂಶ, ಇದು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನೌಕರರ ವರ್ಗ, ಅವರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: 
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಎ ನೌಕರರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI)ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ₹ 18,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ದರ ಶೇ. 50 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಎ ₹ 18,000 = ₹ 9,000 ರ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ₹ 9,000 ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Rules: 2025ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದ 8 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ: 
ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮೂಲ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಆಗಿದೆ. 

ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ: 
ವೇತನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಎ/ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೇತನ ವಿಭಜನೆ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 51.5% ರಷ್ಟಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 30.9% ಇದ್ದರೆ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಸುಮಾರು 15.4% ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ(TA) ಸುಮಾರು 2.2%ನಷ್ಟಿದೆ. 

ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ:
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹ 18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57ರಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಇದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30-34ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ.

