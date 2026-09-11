/8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸೇರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ.. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಜಿಪಿಒ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-
೧. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರು ಜಾರಿ:
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಪಿಎಸ್ ಮರು ಜಾರಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
೨. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆಯು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
೩. ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಕವರಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ:
ಅರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಕೋರಿದೆ.
೪. MACP ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಖಚಿತ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ (MACP) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಜ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
೫. ಉತ್ತಮ ಭತ್ಯೆಗಳು, ರಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ:
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಜೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹68,000 ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
ಚೆನ್ನೈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ.
* 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
* "ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ, ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ"ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು:
"ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2026 ರ ಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸು ಸಂಚಿತ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ."
ನೌಕರರಿಗೆ 'ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ, ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ' ವಿಸ್ತರಣೆ:
"ನಾಗರಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ 'ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ, ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ' ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಳಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇಲಾಖೆ, ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕರೂಪದ OROP ಸೂತ್ರವು ಹಳೆಯದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ:
ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅದು ಈಗ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 2027 ರ ಮೇ-ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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