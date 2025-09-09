ಹೊಸ GST ದರದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ : ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೂ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? :
ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-W)ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಡಿಎ ಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ವೇತನ 50000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಡಿಎ 27500 ರೂ. ಯಿಂದ 29000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ :
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಭತ್ಯೆಗಳು, ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ಯೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.