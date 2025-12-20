8th pay commission: ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಎತ್ತಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಜವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು! ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ದಂಡ..
ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರಾಸರಿ 40% ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರಿಸುಮಾರು 23–25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನಗಳು 20% ರಿಂದ 35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.4 ರಿಂದ 3.0 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000 ದಿಂದ ₹30,000 ದಿಂದ ₹32,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 6.5 ರಿಂದ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DA/DR) ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅಥವಾ ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು! ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ದಂಡ..