ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 29, 2025, 03:47 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ
  • ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು? ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
  • ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.46ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ?

8Th Pay Commission Updates: ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ (TOR) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ? ಆದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಅನ್ನ ನೌಕರರ ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನ 2.57 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಸಾವಿರ..! ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇಂದ್ರವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಸುಮಾರು 1.83 ರಿಂದ 2.46ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18 ಸಾವಿರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ 1.83ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ 32,940 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ 2.46ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು 44,280 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಬಿಟ್ ​​ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅದೇ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಶೇ.14ರಿಂದ 54ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅದೇ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.  

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ ದೇಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ, ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಇದು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ವರದಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

