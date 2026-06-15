June 15 Deadline: ಹಣಕಾಸು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15 ಮಹತ್ವದ ಅನುಸರಣಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಂದೇ ಕಡೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು, ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಸರಣಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಜೂನ್ 15 ಕೊನೆ ಗಡುವಾಗಿದೆ:-
* ಇಂದು (ಜೂನ್ 15) 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
* ಇಂದು 2026–27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
1. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ:
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು, ಸಂಘಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗುಂಪುಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು (ಜೂನ್ 15) ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಡುವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
2. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ಮೊದಲ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನ:
2026–27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇಂದು (ಜೂನ್ 15) ಕಡೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:
* ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು.
* ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು.
* ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರು.
* ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು.
* ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜೂನ್ 15 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು ಸಂಬಳೇತರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 15ರ ದಿನಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿದೆ.
3. ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆ ದಿನ:
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾದ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂಬುದು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಬಳ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TDS), ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ 2026–27 ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 130 ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 2025–26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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