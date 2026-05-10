ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ 3.83ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000ರಿಂದ ಸುಮಾರು 69,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ 3.83ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇತನವನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್-ಜಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (NC-JCM) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಿನ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಐದು ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಹೊಸ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗಣಕಾಂಶ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು 2.57 ಇತ್ತು. ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 3.83ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ನೇರವಾಗಿ ₹69,000ದವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವನ್ಸ್ (HRA) ಏರಿಕೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪದೋನ್ನತಿಗಳಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.