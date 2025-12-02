English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ 70% ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆ! ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ 70% ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆ! ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

8th Pay Commission DA Merger 2026:  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ 70% ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:19 AM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌
  • ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎ - ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನ
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ

8th Pay Commission DA Merger Big Update: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.   

ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಡಿಎ!
ಪ್ರಸ್ತುತ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 70% ಡಿಎ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್‌ ಪೇ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್‌ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಡಿಎ-ಮೂಲ ವೇತನ ವಿಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್‌ ಪೇ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ- ಡಿಆರ್‌ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಭದೌರಿಯಾ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ನಿಜವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 50 ಪ್ರತಿಶತ ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ToR ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತಕ್ಷಣದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಟಿಒಆರ್ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿವೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
>> ಮೂಲ ವೇತನ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ 50% ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನ.
>> 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲಮಿತಿ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ.
>> ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.
>> ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು NPS/UPS ರದ್ದು.
>> ಕೋವಿಡ್-19 ಅವಧಿಯ 18 ​​ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.
>> ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು.
>> ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ.

ಮೂಲವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎ ವಿಲೀನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಡಿಎ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒತ್ತಾಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು 2004 ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೊನೆಯ ವಿಲೀನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೇಕ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಮಟ್ಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಲೀನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ವಾದಿಸಿವೆ. 

ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮೂಲ ವೇತನ+ಡಿಎ ವಿಲೀನವು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆಗಳು, ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಆಧಾರ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಡಿಎ+ಮೂಲ ವೇತನ ವಿಲೀನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

8th Pay Commissionbasic payDA mergerBasic Pay with DADA Merger 2026

