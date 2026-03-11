8th Pay Commission Latest News: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಲಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC)ಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಟಿಯುಸಿ)ಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 18 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ:
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರವು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.57ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅವರ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. AITUC 30 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಖಚಿತ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ (MACP) ಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು?
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ಬಗ್ಗೆ AITUC ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು (CAPF ಗಳು) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ AITUC ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನೌಕರರ 2 ಕೋಟಿ ರೂ., ಪ್ರಮುಖ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ 10-25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
