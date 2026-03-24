8th Pay Commission: ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅರಿಯರ್ಸ್.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್!

8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ಹಾಗೆಯೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ? ಫಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ? ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತವೂ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮುಂದಿನ 14 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ:-
ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ 18ರಿಂದ 20 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ 3.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ?
50,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು 3.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. 47,600 ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.